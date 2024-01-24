الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يائير لابيد: الأمل فى عودة الأسرى يتضاءل 

يائير لابيد
يائير لابيد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن كل يوم يشهد مقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الأمل في عودة الأسرى يتضاءل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأوضح أنه كان يجب إطلاق سراح الأسرى أولًا ثم احتواء حماس ثانيًا، مشيرًا إلى أن "أمننا لن يحققه فقط قتل يحيى السنوار، وجنود الاحتياط يسألوننا عن أي دولة نقاتل".

ونوّه لابيد إلى أن إسرائيل لم تكن حزينة مثل اليوم، ولا أدري كيف وصلنا إلى هذه الحال، متسائلًا: "كيف تحولت إسرائيل من دولة عظمى إلى دولة محاطة بتنظيم يخترق الحدود بسيارات دفع رباعي؟".

القاهرة الإخبارية المعارضة الإسرائيلية الأسرى حماس يحيي السنوار

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