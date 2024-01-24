الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابة إسرائيلية فى خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استهدافها دبابة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "ياسين 105" في محور التقدم بالمعسكر الغربي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع في خان يونس خطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

وأكدت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن مركبات الإسعاف في خان يونس تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الجرحى، مشيرة إلى إنشاء نقطة طبية في خان يونس لاستقبال المصابين من القصف الإسرائيلي.