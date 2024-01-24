الرئيس السيسى: أبطال الشرطة قدموا حياتهم ثمنًا غاليًا من أجل كبرياء مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجلي الذي وقف فيه أبطال من الشرطة يدافعون عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، يقدمون حياتهم ثمنًا غاليًا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكًا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمى فوقها غاية.

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدٍ تسري في قلب هذا الوطن وتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله.

تضحيات أبناء مصر مكانها المستحق حائط الشرف

وتابع: "كما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الاسماعيلية محركًا لدوافع الكرامة الوطنية، فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته".

واستكمل: "فهي تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعا مسئولية كبرى ونقابل كرم الشهداء بكرم وتضحيات بتضحية ولنحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلًا بعد جيل".

الاحتفال بعيد الشرطة

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.