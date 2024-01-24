الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: أبطال الشرطة قدموا حياتهم ثمنًا غاليًا من أجل كبرياء مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجلي الذي وقف فيه أبطال من الشرطة يدافعون عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، يقدمون حياتهم ثمنًا غاليًا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكًا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمى فوقها غاية. 

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدٍ تسري في قلب هذا الوطن وتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله.

تضحيات أبناء مصر مكانها المستحق حائط الشرف

وتابع: "كما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الاسماعيلية محركًا لدوافع الكرامة الوطنية، فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته".

واستكمل: "فهي تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعا مسئولية كبرى ونقابل كرم الشهداء بكرم وتضحيات بتضحية ولنحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلًا بعد جيل". 

الاحتفال بعيد الشرطة

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

عيد الشرطة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكسترا نيوز مصر حائط الشرف

مواد متعلقة

نتنياهو: نعمل على تأهيل مستوطنات غلاف غزة وإعادة سكانها

الأونروا: غلق مدارسنا فى قطاع غزة حرم 300 ألف طفل من التعليم

الصحة العالمية: وضع المستشفيات فى خان يونس كارثى ولا يوصف

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 25700 شهيد منذ 7 أكتوبر

يائير لابيد: إسرائيل تعيش أشد أيامها قسوة

يائير لابيد: الأمل فى عودة الأسرى يتضاءل 

الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابة إسرائيلية فى خان يونس

أبناء شهداء الشرطة يؤدون أغنية أمام الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

4 مصابين جراء سقوط لوحة إعلانية بجوار سنترال المريوطية (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟