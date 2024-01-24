مهمة بحرية أوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها تحت عنوان "مهمة بحرية أوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر".

وأوضح تقرير “القاهرة الإخبارية”، أنه لم ينجح الأوروبيون في حسم أمورهم بشأن آلية مشاركتهم في المهمة البحرية المحتملة لدول الاتحاد في البحر الأحمر التي تهدف إلى حماية سفن الشحن من الهجمات الحوثية في اليمن، حيث قرروا البت في آلية مشاركتهم فبراير المقبل.

وأتابع التقرير: "وعلى هامش الاجتماع الشهري لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل اتفق وزراء خارجية دول التكتل من حيث المبدأ على تنظيم مهمة تهدف إلى حماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث من المقرر نشر 3 سفن عسكرية تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية ودعم التحالف الأمريكي بالمنطقة منذ ديسمر الماضي".

واستكمل: "وزير الخارجية الأسباني كشف أن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لم يسفر عن أي قرارات بشأن آلية المشارك في المهمة البحرية المحتملة في البحر الأحم، موضحا أن بلاده قررت عدم المشاركة في هذه العملية".