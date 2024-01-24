الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المجر.. حجر عثرة في طريق السويد إلى "الناتو" - فيديو

الناتو
الناتو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا لها، تحت عنوان: "المجر.. حجر عثرة في طريق السويد إلى الناتو".

وأضافت القاهرة الإخبارية، في تقريرها، أن السويد وفنلندا اتبعتا سياسة عدم الانحياز العسكري خلال حقبة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب، لكن حرب أوكرانيا غيرت الحسابات الجيوسياسية وأجبرت البلدين على السعي للحصول على الحماية النووية التي يوفرها أقوى تكتلا دفاعيا في العالم.

وأوضح التقرير، أنه في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قدمت السويد في مايو 2022 طلبا للانضمام لعضوية الناتو، تزامنا مع طلب تقدمت به فنلندا أيضا، التي حصلت على عضويتها العام الماضي، بينما ظلت تركيا لعدة أشهر تعرقل انضمام السويد إلى حلف الناتو، متهمة ستوكهولم باستضافة ميليشيات من الأكراد.

وتابع التقرير: "وكونها واحدة من واحد وثلاثين عضوا في حلف شمال الأطلسي، فإن لتركيا حق النقض الذي يمكنها أن تستخدمه ضد انضمام أي دولة جديدة إلى التحالف العسكري، والبرلمان التركي صادق أخيرا على انضمام السويد إلى الحلف في عملية تأخرت عاما ونصف".

وواصل التقرير: "لتصبح المجر العائق الأخير لنيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي، ويتوقع مراقبون أن انضمام السويد لحلف الناتو سيزيد من حدة الصراع منذ عامين بين الغرب وروسيا، وحذرت موسكو في وقت سابق من مغبة المضي قدما من ضم السويد للحلف وهددت برد قوي عسكري إذا فعلت ذلك".
 

 

القاهرة الإخبارية الناتو المجر السويد حلف شمال الأطلسي

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