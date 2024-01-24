فايز فرحات: المجتمع الدولي لا يملك القدرة على مواجهة المغالطات الإسرائيلية

أكد محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، أن المجتمع الدولي لا يملك القدرة الكافية لمواجهة المغالطات الإسرائيلية بشأن دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف فرحات، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ أن بدأت الأزمة في قطاع غزة، وكان هناك حرص من جانب قوى دولية عدة ورؤساء دول وحكومات ومسؤولين أممين ذهبوا بأنفسهم إلى العريش ومعبر رفح لتفقد الوضع، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك قناعة أو تطورت لديهم قناعة أو شواهد أن مصر تعيق دخول هذه المساعدات الإنسانية عبر المعبر إلى غزة لكنا سمعنا مثل هذه الانتقادات.

وأوضح، أنه كان هناك تقدير مستمر لمصر في هذا الاطار، لكن المشكلة تبقى في أن المجتمع الدولي ما زال ليس لديه القدرة الكافية على مواجهة المغالطات الإسرائيلية أو ممارسة الضغوط الكافية على الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان أو حتى وقف إطلاق نار.