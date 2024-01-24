ميرسك: أطقم السفينتين الأمريكيتين والبضائع آمنة ولم تُصب بأذى

أكدت شركة النقل البحري "ميرسك"، اليوم، أن أطقم السفينتين الأمريكيتين والبضائع آمنة ولم تصب بأذى؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أفادت شركة النقل البحري "ميرسك"، بوقوع انفجارات قريبة من سفينتين ترفعان العلم الأمريكي في مضيق باب المندب.

وأكدت شركة النقل البحري "ميرسك"، أن البحرية الأمريكية تعترض عددًا من القذائف في مضيق باب المندب.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا، الأربعاء، عن تنفيذ ضربات جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى على أهداف في مناطق سيطرة الحوثي.