"القاهرة الإخبارية": انفجارات قريبة من سفينتين ترفعان العلم الأمريكى بمضيق باب المندب

أفادت شركة النقل البحري "ميرسك"، بوقوع انفجارات قريبة من سفينتين ترفعان العلم الأمريكي في مضيق باب المندب؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت شركة النقل البحري "ميرسك"، أن البحرية الأمريكية تعترض عددًا من القذائف في مضيق باب المندب.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا، الأربعاء، عن تنفيذ ضربات جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى على أهداف في مناطق سيطرة الحوثي.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قالت الحكومة البريطانية إنها نفذت مع أمريكا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.