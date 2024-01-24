الأربعاء 24 يناير 2024
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وزيرة خارجية سلوفينيا لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع فى قطاع غزة سيئ للغاية

وزيرة خارجية سلوفينيا
وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون

أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية، مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.

وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا، اليوم الأربعاء، خلال مداحلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية وهناك انتشار كبير  للأمراض ونقص حاد بالمياه، فيجب حماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفتت إلى أن موقف بلادها واضح أمام مجلس الأمن الدولي، ونرفض رفضًا قاطعًا التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشارت وزيرة خارجية سلوفينيا إلى أنه يجب العمل على خطة محكمة من أجل حل الدولتين لضمان التعايش السلمي في دولة فلسطينية.

القاهرة الإخبارية سلوفينيا قطاع غزة المساعدات الإنسانية التهجير القسرى حل الدولتين

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