الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية تستنكر الهجوم الذى وقع اليوم على "الأونروا" فى خان يونس

خان يونس
خان يونس

استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الذي وقع اليوم، الأربعاء، على مركز تدريب “الأونروا” في  مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تكن كافية،  مشيرةً إلى أنها تريد السماح بدخول المزيد من المساعدات والمواد الغذائية والإمدادات إلى غزة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه يجب حماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية الأونروا خان يونس قطاع غزة المدنيين المساعدات

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