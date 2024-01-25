وزير الخارجية البريطانى: يجب أن يرى الفلسطينيون أفقًا سياسيًا لإقامة دولتهم

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين يجب أن يروا أفقًا سياسيًا لإقامة دولتهم؛ وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقف إطلاق نار إنساني

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة تريد رؤية وقف فوري لإطلاق نار إنساني ومستدام في غزة لإدخال مزيد من المساعدات وإخراج المحتجزين، معربًا عن قلقه من التأثير المدمر للوضع في قطاع غزة على المدنيين ونعمل مع شركائنا لفتح ممرات إنسانية.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيصال مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة.