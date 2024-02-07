"القاهرة الإخبارية": جهود مصرية مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية بغزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية عن جهود مصرية مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية بقطاع غزة.

وفي سياق متصل، قالت نبال فرسخ، مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن 600 ألف فلسطيني في غزة أصيبوا بالعديد من الأمراض، ما ينذر بكارثة صحية كبرى.

وأكدت مسئول الهلال الأحمر لـ"القاهرة الإخبارية" أن العديد من الفلسطينيين يفقدون حياتهم جراء انتشار الأوبئة والجوع، وأن المنظمة الصحية تعاني الانهيار التام.

وأضافت أن العديد من الفلسطينيين يفقدون حياتهم جراء انتشار الأوبئة والجوع، وأن المنظمة الصحية تعاني من الانهيار التام.

ولفتت نبال فرسخ إلى أن مخزون الوقود داخل مستشفى الأمل بقطاع غزة يكفي 5 أيام فقط، مشيرة إلى أن الأوضاع داخل القطاع باتت كارثية.

كما أكدت أن 90% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين، وأن هناك اكتظاظًا لأعداد كبيرة من النازحين في مدينة رفح جنوبي غزة.