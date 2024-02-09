الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: موقف مصر كان واضحًا ومحددًا وانحاز للشعب الفلسطينى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن موقف مصر منذ البداية كان واضحًا ومحددًا وانحاز للشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية له عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إنه من المؤسف أن تقر مصر دائمًا أن توضح ما هو واضح للجميع، مؤكدًا: "نستغرب كثيرًا أن يعود البعض مرارًا وتكرارًا لكيل اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وأوضح أن مصر لم تعرقل للحظة واحدة دخول المساعدات، الذي عرقل ذلك هو إسرائيل منذ اللحظة الأولى، وحتى هذه اللحظة إسرائيل لا تريد إدخال الكميات اللازمة من المساعدات حينما تصر على إخضاع الشاحنات للتفتيش وتعرقل دخولها، إضافة إلى وجود مظاهرات يومية للمتطرفين الإسرائيليين أمام معبر كرم أبوسالم لعدم دخول المساعدات إلا بعد الإفراج عن الرهائن.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية، أدانت إسرائيل بسبب هذا التصريح وتصريحات أخرى مماثلة، مشيرًا إلى أن هذه كلمات واضحة ومفهومة ولا تحتاج إلى شرح، وبالتالي من الغريب أن أتى البعض ليتهم مصر أو ليلمح بأن مصر عرقلت المساعدات.

مصر للعدوان الإسرائيلي للشعب الفلسطيني المساعدات إسرائيل

مواد متعلقة

كاتب صحفى: مصر رفضت من اللحظة الأولى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم

"القاهرة الإخبارية": مزارعون يغلقون الطرق العامة فى اليونان بوقفة احتجاجية

"القاهرة الإخبارية": جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية للتهدئة فى غزة

"القاهرة الإخبارية": جهود مصرية مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية بغزة

رويترز: إخلاء محكمة "أولد بيلي" في لندن بعد تصاعد دخان من مبنى قريب

مصر تدعو كل الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة فى غزة

مصدر مسئول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل لهدنة فى غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 123 شهيدًا

الأكثر قراءة

ما هو مقدار الشعر المتساقط الطبيعي أثناء الاستحمام؟ الطب يجيب

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

"مسافة السكة"| الرئيس السيسى: "لم ولن نخذل أمتنا العربية أبدًا"

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس