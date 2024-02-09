كاتب صحفى: موقف مصر كان واضحًا ومحددًا وانحاز للشعب الفلسطينى

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن موقف مصر منذ البداية كان واضحًا ومحددًا وانحاز للشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية له عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إنه من المؤسف أن تقر مصر دائمًا أن توضح ما هو واضح للجميع، مؤكدًا: "نستغرب كثيرًا أن يعود البعض مرارًا وتكرارًا لكيل اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وأوضح أن مصر لم تعرقل للحظة واحدة دخول المساعدات، الذي عرقل ذلك هو إسرائيل منذ اللحظة الأولى، وحتى هذه اللحظة إسرائيل لا تريد إدخال الكميات اللازمة من المساعدات حينما تصر على إخضاع الشاحنات للتفتيش وتعرقل دخولها، إضافة إلى وجود مظاهرات يومية للمتطرفين الإسرائيليين أمام معبر كرم أبوسالم لعدم دخول المساعدات إلا بعد الإفراج عن الرهائن.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية، أدانت إسرائيل بسبب هذا التصريح وتصريحات أخرى مماثلة، مشيرًا إلى أن هذه كلمات واضحة ومفهومة ولا تحتاج إلى شرح، وبالتالي من الغريب أن أتى البعض ليتهم مصر أو ليلمح بأن مصر عرقلت المساعدات.