الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر لديها انفتاح على كل أطراف الصراع بغزة

غزة
غزة

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن مصر لديها انفتاح على كل أطراف الصراع بغزة، موضحًا أن بيان الرئاسة الذي جاء ردًا على تصريحات الرئيس الامريكي، وضع النقاط على الحروف.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مصر لديها مقاربة شاملة وانفتاحا على كل أطراف الصراع في غزة، وبيان الرئاسة المصرية بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة؛ وضع النقاط على الحروف.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن بيان الرئاسة المصرية جاء في توقيت مهم جدا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير ملم بالتفاصيل، وأخطأ في أكثر من نقطة في أثناء حديثه، موضحًا أن جزءا من البيان تضمن تأكيدا على ثوابت التعامل مع قضية معبر رفح، ودخول المساعدات.

وكانت قال رئاسة الجمهورية فى بيانها، أنه فيما يتعلق بموقف ودور مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، فإن مصر - منذ اللحظة الأولى- فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش.

وأوضح البيان أن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.

مصر بغزة الرئيس الامريكي

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