أستاذ علوم سياسية: مصر لديها دبلوماسية ثابتة في تعاملها مع القضية الفلسطينية

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، أن مصر لديها دبلوماسية ثابتة في تعاملها مع القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة.

أضاف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تحركات الدولة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر تعكس الوعي الكبير والرؤية الواسعة للقيادة السياسية لتبعات الأزمة والعواقب".

أشار إلى أن الموقف المصري الثابت والتاريخي برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسرا، موضحا: “مصر تتحرك في المقام الأول لتحقيق مكتسبات الأمن القومي المصري”.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن موقف مصر الثابت سيظل مصممًا على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وإنقاذًا لهم من القصف والجوع والمرض، وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة، وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات بالشكل المنشود.

وأكدت مصر، كذلك، أن أي محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.