الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدة للخدمات الإعلامية تدعم القضية الفلسطينية بمسلسل "مليحة".. ما التفاصيل؟ (فيديو)

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

قالت الإعلامية إنجي يحيى، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ما زالت مستمرة في  دعم القضية الفلسطينية، وهذه المرة عبر الدراما التليفزيونية من خلال تقديمها مسلسل "مليحة".

وأضافت "يحيى"، خلال تقديمها برنامج On Set، المذاع عبر شاشة On، أن مسلسل "مليحة" مكون من 15 حلقة، ويساند القضية الفلسطينية من خلال رصد الانتهاكات التي يعاني من الشعب الفلسطيني، وتحديدًا داخل قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية الطاحنة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن المسلسل بطولة مجموعة من الفنانين، على رأسهم النجمة الكبيرة ميرفت أمين، محمد دياب، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، ونقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي.

الشعب الفلسطيني غزة قطاع غزة القضية الفلسطينية المتحدة مليحة برنامج ON set إنجي يحيى الحرب الإسرائيلية ميرفت أمين محمد دياب أمير المصري الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين

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