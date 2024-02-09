المتحدة للخدمات الإعلامية تدعم القضية الفلسطينية بمسلسل "مليحة".. ما التفاصيل؟ (فيديو)

قالت الإعلامية إنجي يحيى، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ما زالت مستمرة في دعم القضية الفلسطينية، وهذه المرة عبر الدراما التليفزيونية من خلال تقديمها مسلسل "مليحة".

وأضافت "يحيى"، خلال تقديمها برنامج On Set، المذاع عبر شاشة On، أن مسلسل "مليحة" مكون من 15 حلقة، ويساند القضية الفلسطينية من خلال رصد الانتهاكات التي يعاني من الشعب الفلسطيني، وتحديدًا داخل قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية الطاحنة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن المسلسل بطولة مجموعة من الفنانين، على رأسهم النجمة الكبيرة ميرفت أمين، محمد دياب، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، ونقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي.