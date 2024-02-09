الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مركز الدراسات السياسية: مصر خاضت نضالًا مهمًا بدخول المساعدات الإنسانية لغزة

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مصر خاضت نضالًا مهمًا، في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكستر نيوز" اليوم الجمعة، إن الوضع لا ينحصر في الجانب الإنساني وحده، بل يمتد ليشمل التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع الموقف الإسرائيلي المتصلب بشأن معبر رفح.

وأوضح رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، أنه من بين الأحداث البارزة، دفع مصر الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول المعونات إلى غزة، رغم النوايا الإسرائيلية المعلنة لفرض حصار وجوع جماعي على الإقليم.

وكشف رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، عن أن في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، أظهرت مصر إرادة قوية ورفضت هذا الموقف الإسرائيلي، مؤكدةً على أن معبر رفح سيظل مفتوحًا من الجانب الفلسطيني وأن المساعدات الإنسانية ستستمر في الوصول إلى القطاع.

غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى مصر النوايا الإسرائيلية

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: مصر لديها دبلوماسية ثابتة في تعاملها مع القضية الفلسطينية

أستاذ علوم سياسية: الموقف المصرى ثابت تجاه حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم

كاتب صحفى: موقف مصر كان واضحًا ومحددًا وانحاز للشعب الفلسطينى

كاتب صحفى: مصر رفضت من اللحظة الأولى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم

"القاهرة الإخبارية": مزارعون يغلقون الطرق العامة فى اليونان بوقفة احتجاجية

"القاهرة الإخبارية": جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية للتهدئة فى غزة

"القاهرة الإخبارية": جهود مصرية مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية بغزة

رويترز: إخلاء محكمة "أولد بيلي" في لندن بعد تصاعد دخان من مبنى قريب

الأكثر قراءة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مشروع القرن.. آخر ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير: العد التنازلى للافتتاح بدأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس