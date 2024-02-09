خبير سياحي: مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم بـ2023

أوضح الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، أن مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية على مستوى العالم في 2023.

وقال “هزاع” خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدولة تمتلك كل مقومات النجاح بقطاع السياحية، ولدينا طاقة استيعابية كبيرة في الفنادق السياحية"، مؤكدًا مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية على مستوى العالم في 2023.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن السياحة بالنسبة للدولة المصرية ليست مجرد قطاع وإنما صناعة وفي كل دولة العالم صناعة"، موضحًا:"الدول الأولى في العالم سياحيا مثل فرنسا وأسبانيا يصل عدد السياح أكثر من عدد السكان أحيانًا".

وعن السياحة الشاطئية، أوضح الخبير السياحي، أن السياحة الشاطئية تمثل 65% تقريبا للسياحة على مستوي العالم، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية في الفنادق تصل إلى 18 مليون سائح.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتصل إلى 30 مليون سائح، لافتًا إلى أنه يجب تقديم تسهيلات، ورقمنة الإجراءات للسياح.

وعن السياحة العلاجية والاستشفائية، كشف “هزاع”، أن هناك فارقا بين السياحة العلاجية والسياحة الإستشفائية مشيرا إلى أن السياحة العلاجية تعتمد على وجود المراكز الطبية والمستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية بجودة عالية.