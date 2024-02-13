الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية.. ورئيس معهد البحوث الفلكية يكشف التفاصيل

الدكتور جاد القاضي،
الدكتور جاد القاضي،

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، بالتعاون ما بين المعهد القومى للبحوث ومراصد الفلك القومية بالصين.

وقال “ القاضي” خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي فى مايوعام 2017 بغرض  المشاركة فى رصد الأجسام الفضائية والمتمثلة فى الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والأجسام القريبة من الارض.

الجانب الصينى بتوفير جميع الأجهزة المستخدمة  فى عمليات الرصد

وأضاف، أنه سيقوم الجانب الصينى بتوفير جميع الأجهزة المستخدمة  فى عمليات الرصد، وتزويد المحطة بقطع الغيار والأجهزة  اللازمة لمتابعة واستمرار عمليات الرصد، ويقوم الجانب  المصرى بتشييد المبنى المناسب والمجهز، لوضع أجهزة المحطة به وإجراء وتنفيذ عمليات الارصاد.

وأوضح، ن كلاهما سوف يستخدم لرصد الأجسام الفضائية “الأقمار الصناعية والحطام الفضائى”باستخدام تقنية الليزر وأيضا باستخدام تقنية الرصد البصرى، والمحطة مجهزه للرصد أثناء الليل والنهار بتقنية الليزر لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة والتى يصل مداها إلى 36000 كيلو مترحيث توجد الاقمار الصناعية  الثابتة.  

الهدف من الوحدة هي توفير الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

وكشف أن الهدف من هذه الوحدة هي توفير الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى، والتي تساهم إلى حد كبير فى عمل قاعدة بيانات مما يساهم فى معرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها.

رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ل افتتاح مبنى محطة الأقمار رصد الأقمار محطة رصد الأقمار

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