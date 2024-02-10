السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسن مكاوى لـ “الشاهد”: الثقافة والإعلام واجهين لعملة واحدة

الدكتور حسن عماد
الدكتور حسن عماد مكاوي

أكد الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك معادلة صعبة يجب أن يقدمها الإعلام للمواطنين، وهي تقديم المحتوى الذي يحتاجه ولكن بالشكل الذي يريده بسلاسة دون الضغط عليه.

وقال الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "إحنا دايما بنشوف حاجتنين ما يرغب فيه المواطنين وما يحتاجون إليه، فلو سألت المواطن هيقول أنا عايز الحاجة الخفيفة مثل المسلسلام والأفلام والأغاني، ولكن الحقيقية أنه هو بقى محتاج حاجات تانية مختلفة تمامًا".

وأضاف: "المفروض في الإعلام أننا نقدم اللي المواطن هو محتاجه ولكن بالشكل اللي هو عايزه، ودي المعادلة الصعبة لأن المواطن ممكن ميكنش واعي باحتياجاته ولكن واعي براغباته، بالتالي لازم أعرف أيه هي احتياجاته وأقدمها له بالشكل الذي يتلأم مع راغباته وهي دي المعادلة".

وواصل:" الثقافة هي الجوهر والأساس وإحنا في فترات كتيرة كان في تكامل ما بين الثقافة والعلام وفي فترات أخرى حدث انفصال، ووصل إلى حد الصراع في بعض الأحيان مثل ما حدث بين وزارة الثقافة والإعلام والآن نحتاج أن نمد جذور  التفاهم التكامل مرة أخرى ".

واسترسل: "الإعلام لديه القدرة أن ينشر الرسالة لأكبر قاعدة ممكنة من المواطنين والثقافة هي الجوهر والمضمون وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن كلا الطرفين والاثنين هما واجهين لعملة واحدة ".

تفاصيل برنامج الشاهد 
برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 


 

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