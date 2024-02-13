الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جامعة المنصورة: لدينا مركز متخصص لذوى الإعاقة للتدريب على تعلم طريقة برايل

الدكتور طارق غلوش
الدكتور طارق غلوش

قال الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة على مدار تاريخها لا تقدم خدمة تعليمية لكل منتسبيها فقط، ولكن أيضا لها دور كبير جدا فى بناء الإنسان ونشر الثقافة على المستوى العام.

وأضاف الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية عبر “القناة الأولي”، خلال الحديث عن تفاصيل افتتاح معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب، أن المعرض ضم العديد من الأنشطة مثل: دور نشر متعددة من خلال أنحاء مصر كلها، وفي نفس الوقت إنشاء ورش عمل متعددة وجانب لذوي الهمم.

وتابع نائب رئيس جامعة المنصورة، أن هناك مركزا متخصصا فى الجامعة لذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الأنشطة الموجودة هناك هي القدرة على الكتابة أو القراءة على طريقة برايل، إلى جانب الإشارات بالعصي البيضاء وكيفية تعلمها.
 

نائب رئيس جامعة المنصورة الجامعة جامعة المنصورة المنصورة

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