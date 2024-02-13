"غلوش" يكشف تفاصيل افتتاح معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب

كشف الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، تفاصيل افتتاح معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب، خلال الفترة من 11 فبراير إلى 6 مارس 2024.

وقال نائب رئيس جامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم، إن المعرض يضم فعاليات عديدة ومختلفة، فضلًا عن دور النشر الثقافية، كما يضم مجموعة من الأنشطة وورش العمل بالتعاون مع فريق أبطال الدقهلية.

وأوضح نائب رئيس جامعة المنصورة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مشاركة مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، وذلك بحضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.