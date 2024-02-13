الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس معهد البحوث الفلكية: لدينا محطة تعمل بأشعة الليزر منذ عام 1981

الدكتور جاد القاضي،
الدكتور جاد القاضي،

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، حجم  الجهود التي تقوم بها وكالة الفضاء ومصر بشكل عام فى برامج الفضاء مهمة جدا.

وقال "القاضي" خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الاولى، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، أنه تماشيا وتواكبا مع تلك الجهود، ونتيجة الكثافة العددية والنوعية فى برامج الفضاء، أصبح هناك الحطام الفضائي، والذى ينتج عن حوادث الفضاء المتكررة.

الاتفاق على إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية الجديدة

وأضاف  رئيس معهد البحوث الفلكية، أنه بما أن المعهد أحد المحطات أو معاهد الرصد الدولية وبالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، تم الاتفاق على إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية الجديدة.

وتابع القاضي، أنه يوجد محطة تعمل بأشعة الليزر منذ عام 1981، وفى عام 2019 تم افتتاح محطة أخري داخل مركز القطامية، ولكن التكنولوجيا تحتاج إلى تحديث كل يوم، لذلك تم الإتفاق على إنشاء تلك المحطة.

الفضاء وكالة الفضاء البحوث الفلكية معهد البحوث الفلكية

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