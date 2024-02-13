الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة من الصحفيين في شمال رفح الفلسطينية

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، أن قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية.

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بوقوع غارة إسرائيلية، استهدفت مركز شرطة الشوكة في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويشن جيش الاحتلال غارات مستمرة على مدينة رفح الفلسطينية، متجاهلًا النداءات الدولية والإقليمية، التي حذرت من "وضع كارثي" متوقع، حال شنت قواته هجمات في هذه المدينة.

ويعيش أكثر من مليون و300 ألف نازح في رفح الفلسطينية، يحتمون في آخر مكان بقطاع غزة، بينما تتواصل الغارات الجوية وقذائف المدفعية في استهدافهم؛ ما أدى إلى استشهاد المئات منهم.

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