الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، قانونا لحزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ويرسل القانون إلى مجلس النواب، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ويلتقي رئيس المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبدالرحمن، ومدير الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع، اليوم الثلاثاء، مسئولين مصريين في القاهرة، لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28473 شهيدًا، و68146 مصابًا، مؤكدة أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدًا، و162 مصابًا.

فيما لا يزال آلاف الضحايا الفلسطينيين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويعيش أكثر من مليون و300 ألف نازح في مدينة رفح جنوب غزة، يحتمون في آخر مكان بالقطاع، بينما تتواصل الغارات الجوية وقذائف المدفعية في استهدافهم؛ ما أدى إلى استشهاد المئات منهم.

مساعدات حزمة مساعدات إسرائيل أوكرانيا وتايوان القانون

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