الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين: روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

الكرملين
الكرملين

أعلنت الكرملين، أن روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

واستُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ففي ساعات فجر اليوم الـ130 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية فلسطينية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهدت طفلة وأصيب 4 مواطنين آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل في رفح.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة، وقال مواطنون إن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن مجمع ناصر الطبي في المدينة.

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