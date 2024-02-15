الخميس 15 فبراير 2024
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أستاذ العلوم السياسية: مصر أصبحت قبلة لزعماء الدول للتباحث حول القضايا

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يموج بكثير من التغيرات ومصر أصبحت قبلة لزعماء الدول للتباحث حول كثير من القضايا.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر والبرازيل يجمعهم  تاريخ مشترك كبير، وهدف واحد، فمصر أصبحت عضوًا في البريكس، بجانب البرازيل التي تكون من أحد الدول الكبرى المؤسسة لهذا التحالف الاقتصادي الضخم.

وواصل: "وبالتالي فهناك هدف اقتصادي أساسي بين الدولتين، وهي فكرة تحقيق التنمية المستدامة"، لافتًا أن زيارة الرئيس البرازايلي إلي مصر تأتي في توقيت العالم بأكمله على صفيح ساخن، كاشفًا أن المباحثات بين الرئيسان المصري والبرازيلي أكدت على التوافق في مواجهة العدوان الإسرائيلي وضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أم الزعيميان أكدا أيضًا خلال جلسة مباحثتهم على ضرورة الانتقال السياسي فيما يخص  العدوان الاسرائيلي على القطاع، والذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي.

وأكد الرئيس البرازيلي  لولا دا سيلفا، أن الحكومة البرازيلية سوف تعمل على تقديم مساعدات للأونروا، مشيرا إلى أننا نناشد دول العالم بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وقال لولا دا سيلفا، خلال كلمته بمقر الجامعة العربية، إن الأولوية الآن التوصل لوقف إطلاق النار، بدون شروط، إضافة إلى تحرير الرهائن من أجل الوصول لحلول.

وتابع الرئيس البرازيلي، أن الصراع المستمر في فلسطين يتعدى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن تأثيراته سوف تصل لسيناريوهات مرعبة،  فلا بد أن يكون الحل عن طريق مجلس الأمن.

العدوان الإسرائيلى التنمية المستدامة رئيسان المصري مصر

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