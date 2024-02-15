خبير علاقات دولية: زيارة الرئيس البرازيلي لمصر تاريخية وتعود بالنفع على المواطن

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس البرازيلي إلي مصر بالتزامن مع مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية البرازيلىة، هي زيارة تاريخية، لافتًا أن السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي قامت على تنويع دائرة السياسية المصرية الانفتاح على على كافة الدول مع بناء شراكات سياسية اقتصادية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، البرازيل هي أحد القوى الاقتصادية المهمة في العالم والذي لها تجربة تنموية مهمة، متابعًا: “وفي اعتقادي الشخصي أن مصر والرئيس السيسي دائمًا ما يوظف علاقات مصر لقوية والجيدة مع كافة دول العالم لتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تدعم التنمية في الداخل بما يعدو به النفع فق نهاية المطاف إلي المواطن المصري”.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، زيارة الرئيس البرازيلي، جاءت بعد يوم واحد فقط من زيارة الرئيس التركي أيضًا لتعزيز لعلاقات المصرية التركية، وبالتالي مصر هنُا تبنى شراكات اقتصادية وتعاون اقتصادي سيكون له مردود إيجابي على الداخل المصري.

زيارة الرئيس البرازيلي إلي مصر

وكان أعلن الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، أنه يعود اليوم إلى مقر الجامعة العربية بعد 20 عاما، معربا عن فخر بلاده بالعلاقات الثقافية مع الدول العربية.

وأضاف فى كلمته أمام مجلس الجامعة العربية اليوم الخميس، إن البرازيل هي أول دولة بأمريكا اللاتينية التي تحظى بعضو مراقب بالجامعة العربية.

وأوضح أن زيارته اليوم للجامعة العربية تعكس رغبة بلاده في استعادة الحوار مع الدول العربية، خاصة أنه سبق وأن زار الإمارات والسعودية لتعزيز التعاون فى التجارة والثقافة والتكنولوجيا وغيرها.