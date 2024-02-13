هيئة تابعة للأمم المتحدة: لن نشارك فى أى إجلاء قسرى للفلسطينيين

قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة إنه لم نتلق أي خطط من إسرائيل تتعلق بعمليات إجلاء في رفح الفلسطينية ولن نشارك في أي إجلاء قسري، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخباية.

في سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الحفاظ على حياة الأطفال الفلسطينيين في غزة، والعمل على تقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين في القطاع.

وحمّلت "بيربوك"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مسئولية الأوضاع القائمة في غزة إلى إسرائيل، معربة عن رفضها القاطع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشارت إلى ضرورة إتاحة ممرات آمنة في قطاع غزة، والعمل على استمرار الإغاثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن الأوضاع الراهنة هناك تتطلب توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين في غزة، وإقامة هدن إنسانية بالقطاع.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنها ستبحث في إسرائيل، غدًا، ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين، كما ستناقش ملف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، الذي تراه عائقًا أمام حل الدولتين.