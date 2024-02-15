باتيلى: الحالة الأمنية فى جنوب ليبيا تثير القلق ويجب تنفيذ آليات وطنية شاملة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن الحالة الأمنية في جنوب ليبيا تثير القلق، مؤكدًا أنه يجب تنفيذ آليات وطنية شاملة تلبي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

وحث عبد الله باتيلي في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي: "أحث كل الكيانات الليبية على العمل معًا للتوصل إلى إدارة عادلة وشفافة ذات مساءلة لإيرادات ليبيا ومواردها".

وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية، أن الإحاطة ستكون عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس، وستتم مشاركة رابط البث الحي للإحاطة على الصفحة الرسمية للبعثة قبيل بدء اجتماع مجلس الأمن.