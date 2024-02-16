مسعود شومان لـ"الشاهد": كثير من الشخصيات المصرية تحولت لأبطال عظام

أكد مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، أن هناك متلازمة في الشخصية المصرية، فدائمًا ما يحب المصريون الأبطال الأسطوريين، قائلًا:" المصريون لو مفيش عندهم بطل هما بيخترعوا البطل".

وقال مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأبطال موجودين في سِيَرنا، قائلأ:" فلو بصينا لماري جرجس هنشوفه في أبو زيد الهلالي، كتير جدًا من الأبطال لهم ملامح واحدة في السِيَر الشعبية".

وأضاف: "فكرة البطل المخلص طوال الوقت موجودة عند المصريين لكان سرعان ما يلجأؤوا إلى أبطال من الأولياء من الخارقين للطبيعية، وفكرة البطل عند المصري بشكل عام في تنوع البطل ممكن أن يكتسب ملمح ديني أو ملمح الفروسية".

وواصل: "حتى كمان عندنا بطلات مش بس الرجل ودا بينفي الأفكار عن المرأة المصرية فهنلاقي مثلًا زي الأميرة ذات الهمة وفاطمة بنت بري المرتبطة بالسيد البدوي، وأيضًا في السير هناك الشمة والجاذية هناك العديد من النماذج لبطلات في السير الشعبية والحكايات".

واستكمل:"المصري لو ملاقش بطل بيخترع البطل، هم مهرة في اختراع الأبطال مش عشان يبقى ليهم بطل هم ممكن أن يتلبسوا بملامح الأبطال في شخصيتهم، وكم من الشخصيات التي تحولت من أبناء الشعب المصري إلى أبطال عظام جدًا رغم أن التاريخ يقول ربما لا يكونوا أبطال مثل أدهم الشرقاوي، وبن عروس اللي سيرته التاريخية بتقول إنه حرامي وعاصي وكداب، ولكان يتحول إلى بطل فيبقي البطل اللي ينتزع من الأغنياء ويمنح الفقراء".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.