مسعود شومان لـ"الشاهد": نحتاج الآن لمشروع لإعادة وصف مصر بعيون ولادها

كشف مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، عن ضرورة إنشاء مركز قومي لثقافة الحدود، يضم مجموعة من الباحثين بصفات وتخصصات مختلفة في الجغرافيا والجيولوجيا والانثوبلوجيا والفلكلور، وأيضًا علم الاجتماع وغيرها من التخصصات، وتتكاتف هذه التخصصات ليكون لها عمل ميداني يقومون من خلاله برحلات استطلاعية كي تدون المناطق التي يجب على الدولة تنميتها على المستوى المعماري وكيفية ربط الثقافة بالعملية التنمية.



وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أنه، من المهم ربط الثقافة بالتنمية، وأن تدخل الثقافة في كل مراحل العمارة، وأن يتم استثمارها في فكرة العادات والتقاليد، والتي يمكن أن تكون عنصر مضااد للدولة المصرية في أنها تكون عنصر مُضاف للثقافة.



وأوضح أنه لا بد من إعادة وصف مصر بعيون أبنائها، قائلا: "نحن نحتاج الآن إلي مشروع لإعادة وصف مصر بعيون ولادها، فأذا كانت الحملة الفرنسية قد وصفت مصر بعيون أبناء الحملة الفرنسية بالرغم أن الحملة كانت ليست منزه عن الغرض الأساسي للوصف، ولكنها قامت بالوصف لمصرنا القديمة".

وواصل: "الآن لدينا أبناء مصريين لديهم روح وحس وطني عظيم، يمكن أن يصفوا مصر، ونحن في حاجة لوسف أسواقنا وتخصصتنا مقابرنا وعاداتنا وتقاليدنا، وحتى زراعات المقابر، وما يتعلق بالعمارة المختلفة وأيضًا صحراء ومكاتب مصر بنوك متاحف مصر، وغيرها من الأماكن التي تحتاج إلي وصف".

واستكمل: "مصر لديها مقدرات غنية جدًا، تحتاج أن تضع ضمن استراتيجة الدولة المصرية، وترسم استريجيات أخرى لترسم كافة العناصر الثقافية الأخرى المختلفة، لآن للأسف ننحن جميع مشاكلنا مرتبط بفهم العنصر الثقافي في الأماكن ومراعاة البعد الانثولوبلوجي بين الأنشطة، فلا يجوز أن نقوم بعمل ثقافي في حلايب وشلاتين وشمال سيناء زي ما بعمله في أو الشرقية"، فكل مكان يجب أن يكون له طبيعة خاصة به".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.