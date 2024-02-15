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الحرازين: نتنياهو لم يشبع بعد من التغول بالدم الفلسطينى

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد مكان آمن من القصف الإسرائيلي وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو لم يشبع بعد من التغول بالدم الفلسطيني، موضحًا أن العالم كله يشيد بتحركات الدولة المصرية التي بدأت مع أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القطاع كان يشهد حالة من الحصار غير مسبقة من الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه كان هناك توجيهات من قبل القيادة المصرية إلى كافة المؤسسات الرسمية، وغيرها من المجتمع المدني لبدأ حملة إغاثية لفلسطين.

وأوضح الحرازين، أن المساعدات تم توجيهها للدخول عبر معبر رفح المصري لتدخل إلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حرب إبادة جماعية وهي الأبشع على مر التاريخ، مؤكدًا أن مصر عملت على أكثر من مسار على رأسها عملية إدخال المساعدات رغم كل المعاناة التي واجهتها.

وكشف أنه كان هناك شرط مصري بعدم خروج مزدوجي الجنسية إلا بعد أن يتم إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، لأن بعض الأطراف كانت تطالب بخروجهم فقط دون إدخال المساعدات، ولكن بعد الاشترط المصري، بدأ تحرك عالمي وخاصة من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية للضغط على إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات.

القصف الإسرائيلى نتنياهو الدم الفلسطيني الدولة المصرية الاحتلال

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