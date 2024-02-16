مسعود شومان لـ"الشاهد": العادات والتقاليد بحلايب وشلاتين تؤكد مصريتهما منذ القدم

أكد مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، أن العادات والتقاليد والنصوص الموجودة في حلايب وشلاتين تؤكد على مصرية هذه المنطقة منذ القدم.

وقال مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، هناك نوع من الابداع الحاكي في حلايب وشلاتين يسمي بـ "نفير أور"، وهي مشتقة من الكلمات الفروعونية القديمة "مثل نفيرتيتي وأله حور"، فنجد أن المفردات الموجودة في حلايب وشلاتين كثيرة جدًا مصرية قديمة، داخل لغة أهل حلايب وشلاتنين".

وأوضح، أن هذا دليل على أن أهل حلايب وشلاتين قُدام جدًا في مصر، وأن هناك عروق قديمة جدًا،ولفت أن المشكلة في أن النصوص الموجودة مثل "البسنكوب" وهي آلة فريدة عند البجا هى آلة أوزان، وتعتبر آلة وترية قديمة، وأيضًا "النصوص القديمة الموجودة اللي شبه المصري الموجود في أسوان واللي موجود في أماكن متعددة من دلتا مصر".

وأوضح، أن كثير جدًا من تراثنا اللي موجود في هذه المنطقة بمفرداته المصرية القديمة ونصوصه الحكأية الشعرية العادات والتقاليد، والتي تتمال مع عادات الجنوب المصري تؤكدًا ثقافيًا على مصرية هذه المنطقة.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.