الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أشرف عقبة يستعرض أهمية المبادرات الصحية وجهود الدولة في القضاء على فيروس سي

القضاء على فيروس
القضاء على فيروس سي

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، عن جهود الدولة في القضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، وأهم المبادرات الصحية التي نُفذت خلال السنوات الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" إن المبادرات الطبية جعلت لدى المواطن اهتمامًا كبيرًا بحالته الصحية نتيجة لما رأه من تطور المنظومة الصحية والخدمات المقدمة فيها، موضحًا، أن المبادرات الرئاسية شملت جميع أفراد المجتمع.

وأضاف أن التأمين الصحي الشامل فكرة رائعة لأنه باشتراكات بسيطة يستطيع المواطن الحصول على الخدمات الصحية البسيطة ولا يحتاج للانتقال للعاصمة؛ للحصول على الخدمات الصحية، كما أنه يحصل على الخدمة دون إضافة أعباء كثيرة عليه.

وأشار إلى أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي، والذي كان بمثابة الغول الذي يلتهم أكباد المصريين.

رئيس قسم الباطنة الأمراض المبادرات الصحية الأمراض غير السارية فيروس سي

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