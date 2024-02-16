باحث سياسى: زيلينسكى يحاول تسول السلاح والذخيرة للصمود

أكد الدكتور محمود الأفندي، الباحث السياسي، أن أوكرانيا بحاجة إلى أي دعم أوروبي الآن، خاصة عقب تدمير كل مبانيها العسكرية، قائلًا: "الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحاول تسول السلاح والذخيرة والمال في محاولة للصمود، لكن على أرض الواقع هناك انهيار للقوة الأوكرانية على كل المحاور والجبهات".

قال "الأفندي" خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت أوكرانيا إلى الحضن الأوروبي، حيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحارب على عدة جبهات، مؤكدًا أن أوروبا أصبحت الآن المسئولة عن المساعدات لأوكرانيا، وحتى الآن لم يتم التوقيع على حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا من قِبل الكونجرس.

وأشار إلى أن أوروبا أصبحت هي المسئولة عن حماية أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة، مضيفًا أن هذا سيزيد من حدة الصراع المباشر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالنار ولا تأبه بالخطوط الحمراء ما سيؤدي لآثار وخيمة على أوروبا والعالم بأكمله.