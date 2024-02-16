الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس تيار الاستقلال: "التوغل مستمر فى غزة.. والاحتلال يستبيح دماء الفلسطينيين"

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو سمرة

قال الدكتور محمد أبوسمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل توغله داخل قطاع غزة مستبيحًا الدم الفلسطيني، مؤكدًا: "لم يعد هناك متسع في الذاكرة للأسماء من كثرة الذين فقدناهم خلال الحرب".

وأضاف أبوسمرة خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن قطاع غزة تحول من أكبر سجن في التاريخ إلى أكبر مقبرة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، والفلسطينيون يقتلون إما قصفًا بالصواريخ أو موتًا من الجوع وعدم الحصول على الدواء.

وأكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن الوضع فى غزة كارثى وغاية فى الصعوبة والقسوة، واختفت منه جميع مقومات الحياة، موضحًا أن العدو الصهيونى قطع الكهرباء والماء ويمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود، وبدأ يقصف خزانات المياه وآبار المياه، وقصف معظم المخابز والمدارس وأماكن الإيواء والمساجد والكنائس والمستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف والدفاع المدنى والمسعفين والصحفيين والأطباء والمهندسين.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اختطف أكثر من مليوني فلسطيني في غزة رهائن.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بقرارات ملزمة تجبر إسرائيل على وقف الحرب.

غزة قطاع غزة الاحتلال القطاع قطع الكهرباء

مواد متعلقة

مسعود شومان لـ"الشاهد": العادات والتقاليد بحلايب وشلاتين تؤكد مصريتهما منذ القدم

مسعود شومان لـ"الشاهد": كثير من الشخصيات المصرية تحولت لأبطال عظام

مسعود شومان لـ"الشاهد": نحتاج الآن لمشروع لإعادة وصف مصر بعيون ولادها

السفير جمال بيومى: أرض فلسطين تكرر العدوان عليها على مدار السنوات

كاتب صحفى: تخاذل أمريكا لوقف العدوان على غزة يعطى الضوء لنتنياهو للاستمرار

الحرازين: نتنياهو لم يشبع بعد من التغول بالدم الفلسطينى

مدير مركز القاهرة للدراسات: البرازيل تعتبر هى أكبر شريك تجارى لمصر

أستاذ العلوم السياسية: مصر أصبحت قبلة لزعماء الدول للتباحث حول القضايا

الأكثر قراءة

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

عيار 21 بـ3635.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

سوزى الأردنية.. تطورات القبض على البلوجر المتهمة بسب والدها

الوقت ينفد.. القسام: الخسائر فى صفوف المحتجزين الإسرائيليين كثيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى