رئيس تيار الاستقلال: "التوغل مستمر فى غزة.. والاحتلال يستبيح دماء الفلسطينيين"

قال الدكتور محمد أبوسمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل توغله داخل قطاع غزة مستبيحًا الدم الفلسطيني، مؤكدًا: "لم يعد هناك متسع في الذاكرة للأسماء من كثرة الذين فقدناهم خلال الحرب".

وأضاف أبوسمرة خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن قطاع غزة تحول من أكبر سجن في التاريخ إلى أكبر مقبرة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، والفلسطينيون يقتلون إما قصفًا بالصواريخ أو موتًا من الجوع وعدم الحصول على الدواء.

وأكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن الوضع فى غزة كارثى وغاية فى الصعوبة والقسوة، واختفت منه جميع مقومات الحياة، موضحًا أن العدو الصهيونى قطع الكهرباء والماء ويمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود، وبدأ يقصف خزانات المياه وآبار المياه، وقصف معظم المخابز والمدارس وأماكن الإيواء والمساجد والكنائس والمستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف والدفاع المدنى والمسعفين والصحفيين والأطباء والمهندسين.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اختطف أكثر من مليوني فلسطيني في غزة رهائن.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بقرارات ملزمة تجبر إسرائيل على وقف الحرب.