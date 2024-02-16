الجمعة 16 فبراير 2024
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الحرازين: الاحتلال يسعى لمزيد من التغول بالدم الفلسطينى ويدير ظهره لكل النداءات الدولية

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لمزيد من التغول بالدم الفلسطيني وتدير ظهرها لكل النداءات الدولية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن رئيس الوزارة بنيامين نتنياهو، عندما بدأ الحرب بعد 7 أكتوبر، تسبب في سقوط العديد من الشهداء وتدمير المربعات السكنية، كما أنه أوهم قادة الإدارة الأمريكية أنه يستطيع الدخول لغزة وأنها تستغرق أسبوعين أو شهرًا، واليوم بعد دخولها اليوم 150 لم يحقق شيئًا وواشنطن بدأت تدرك أن الوقت بدأ ينفد، ولذا أصر بايدن على الاستفسار عن وجود خطة وجدول زمني.

وتابع أن نتنياهو يفكر في خلق ممرات لإخراج النازحين من القطاع لمنطقة خان يونس، وبحر غزة، وهذا يتوافق مع خطة وزير الدفاع الإسرائيلي، ولذا دعا وكالات الأمم المتحدة لإقامة خيام للنازحين، مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول أن يقول إنه ملتزم وحين التنفيذ يقول إن هناك ضحايا وقعوا وأن المقاومة استخدمت المدنيين دروعًا بشرية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يختطف أكثر من مليوني فلسطيني ويتعامل معهم كرهائن دون أن يقدم لهم ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة، خاصة مئات الآلاف منهم المتواجدين في شمال قطاع غزة، الذين يعيشون مجاعة حقيقية بفعل الاجتياح والحصار الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت الوزارة، أن نتنياهو، أيضًا، لا يضيع أية فرصة للانقلاب على أية خطوة اتخذها من سبقوه تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، فسرعان ما أقدم على ترجمة الحصار الظالم إلى احتلال غاشم لكامل قطاع غزة، على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين.

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