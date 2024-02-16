أحمد عبدالدايم: مصر لديها خبرة كبيرة في المشاركة بمجلس الأمن والسلم الإفريقي من 2002

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، اليوم، إن هناك خبرة مصرية كبير في المشاركة في مجلس الأمن والسلم الإفريقي من 2002 حتى الآن للمشاركة في الأزمات المتلاحقة التي شهدتها القارة.

وأضاف "عبد الدايم" في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن فترة العامين التي ابتعد فيهم مصر عن المجلس شهدت أزمات كبيرة جدًا ولم يفلح المجلس في اتخاذ قرارات مهمة لصالح القارة، مشيرًا إلى أن في تلك الفترة شهدت القارة 6 أزمات في دول إفريقية مثل مالي وغينيا وأثيوبيا والصومال والنيجر والإرهاب.

وأوضح الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، أن معظم الدول الإفريقية أيدت عودة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي وذلك بالنظر إلى حجم التصويت الكبير بكون 44 صوتًا مع وجود دول معلقة العضوية في الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن هناك إجماع إفريقي شبه كامل للمواقف بشأن العدوان الإسرائيلي ضد غزة كما يوجد تنسيق بين مصر والدول الإفريقية حول التصويت في الأمم المتحدة حول القرارات بشأن القضية الفلسطينية وحرب غزة حيث أن القضية الفلسطينية كان لها مكانة كبيرة على الطاولة الإفريقية بغض النظر عن بعض الدول التي تربطها بعض العلاقات بإسرائيل.