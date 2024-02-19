"لاكتشاف الطلاب النوابغ".. تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون لوزارتي "التعليم العالي والتربية والتعليم"

كشفت الدكتورة أمل نصر الدين سليمان، مدير العمليات والتنفيذ بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

توفير بيئة مناسبة للطلاب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية

وقالت مدير العمليات والتنفيذ بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “8 الصبح” والمُذاع على فضائية dmc، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في اتجاه تعزيز رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، مشيرة إلى أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على دعم الباحثين والمبتكرين، وتشجيعهم على المزيد من التفوق والإجادة، وتنمية ما لديهم من تميز وإبداع.

دعم الطلاب النوابغ والمبتكرين من خلال تقديم الدعم المادي لتطوير المشروعات الابتكارية

وأوضحت أن هذا البروتوكول ينص على تعاون الطرفين في رفع كفاءة فريق العمل من المنسقين والمعلمين القائمين بالمسابقات في المديريات، والإدارات التعليمية، ودعم الطلاب النوابغ والمبتكرين من خلال تقديم الدعم المادي لتطوير المشروعات الابتكارية المؤهلة للتصفيات على المستوى الدولي، ودعم مسابقة وطنية تضم مجموعة من المسابقات في كافة المجالات لتأهيلهم بالتصفيات المختلفة.

كما يتضمن البرتوكول دعم برامج تدريبية لمنسقي المسابقة من المعلمين بالمديريات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية، ودعم وتوجيه المشروعات والأفكار الابتكارية للطلاب بمراحل التعليم ما قبل الجامعي، والمشاركة في جميع عمليات المسابقة، والتحكيم، والتوجيه والإرشاد، ودعم معسكرات التدريب والتوجيه والإرشاد للفرق الطلابية لتأهيلهم للمسابقات الدولية.