صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من برنامج eGP

اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية.

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة.

ضياء خليل: البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات حيث يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة

وأشار د.ضياء خليل إلى أنه خلال فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج قام الصندوق بالشراكة مع شركة منتورز العالمية بتثقيف وتعريف الطلاب بمجال ريادة الأعمال، وذلك لما يقرب من 150 مشروع تخرج يمكن تطويرها إلى شركات ناشئة من كل الجامعات المصرية، خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري؛ مما يؤهل الطلاب للفوز بدعم مادي يصل إلى 100 ألف جنيه من خلال برنامج "eGP"، بالإضافة إلى الدعم الفني والتوجيه على مدار فترة البرنامج مع نخبة من المدربين والموجهين، وخبراء شركة المنتورز العالمية في مصر والعالم، مؤكدًا أن شركة المنتورز أبدت ترحيبها بالشراكة مع الصندوق تماشيًا مع خطة الدولة لدعم الشباب وتثقيفهم في مجال ريادة الأعمال، وتطوير مشاريع التخرج بما يفيد الطلاب، والجامعة والمجتمع.



وأكد د. ضياء خليل أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر فرصة مميزة للطلاب المبتكرين للعمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية، فضلًا عن المزايا التي يقدمها البرنامج للطلاب المشاركين.