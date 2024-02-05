خليل: 100 مليون جنيه لدعم صندوق رعاية المبتكربن والنوابغ خلال عام 2023

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم الطلاب الموهوبين والمبدعين بالجامعات المصرية وتوفير المتطلبات اللازمة لدعم وإظهار مواهبهم، كما يمثل أهمية كبيرة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات الدولة المصرية.

كما أن دعم صندوق رعاية المبتكربن والنوابغ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تعتبر خطوة ضرورية في تشجيع الابتكار ورعاية الأفكار التي من شأنها إحداث نقلة نوعية على كل المستويات وفي جميع القطاعات المختلفة.

وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مبادرات وبرامج عديدة لمساعدة هؤلاء الطلاب، ومن ضمنها برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ويستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.

ويوفر فرصة مميزة للطلاب المبتكرين للعمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للطلاب المشاركين، منها تقديم دعم مالي يصل إلى 50 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فضلًا عن الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.

كما أطلق 5 منح دراسية كاملة للطلاب المصرين النوابغ الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وطلاب STEM فى العام الدراسى 2023/2024م وتكون المنحة لمدة أربع أو خمس سنوات (على حسب التخصص) للحصول على شهادة البكالوريوس فى أحد المجالات الآتية:

⦁ هندسة البرمجيات 2- الذكاء الاصطناعى

⦁ الميكاترونيك والروبوتات 4- علوم المواد

وسيتم الاختيار بناءً على اعلى درجات فى الثانوية العامه أو STEM فى الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية وتهدف برامج هذه المنح الى دعم الطلاب المبتكرين والنوابغ وذلك من خلال تقديم تعليم جامعى متميز يرتكز على اسس المعرفة والابتكار والبحث العلمى والمصممة لتعزيز التميز والإعداد الجيد لسوق العمل وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور ضياء خليل، مدير صندوق رعاية المبتكربن والنوابغ أن عام 2023 شهد تعاون الصندوق مع الوزارة في إطلاق أوليمبياد الابتكار المصري أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، والذي شمل إطلاق عدد من المسابقات للطلاب المبتكرين بالجامعات، منها (حافز الابتكار IC، صناع التغيير Enactus، قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية بالتعاون مع مسابقة هالت برايز، رالي الشركات الناشئة Startup Olympics، GenZ– البرنامج التلفزيوني لمسابقة الشركة الناشئة الطلابية، iGP لمشاريع التخرج النابعة من السوق والصناعة، eGP لمشاريع التخرج المؤدية لشركات ناشئة، Bio-iChallenge للمشاريع الطلابية الابتكارية النابعة من سوق وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وبرنامج GUP لاكتشاف ودعم الطلاب النوابغ، ومسابقة الابتكار الصناعي InnoAward.

كما تم تنفيذ برنامج نادي الابتكار iClub للعام 2023 لدعم طلاب مدارس المتفوقينSTEM ويتم حاليًا إنشاء نوادي ابتكار بمدارس النيل، ومديريات التعليم المختلفة، وتم إنشاء أكاديمية النوابغ والموهوبين GTA لرعاية النوابغ بالتعليم ما قبل الجامعي، من خلال تنفيذ أوليمبياد بمجالات العلوم الأساسية على مستوى الجمهورية؛ تمهيدًا لتأهيلهم للمنافسة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى قيام الصندوق في ضوء برنامج GSS بتقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية أو ما يعادلها بالشراكة مع 9 جامعات متميزة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا.