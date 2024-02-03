السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: برنامج "رعاية المبتكرين" لتقديم حلول صناعية فرصة للنهوض بالقطاع

الدكتورة رغدة نجاتي
الدكتورة رغدة نجاتي

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية الاستفادة من البحث العلمي والتطور التكنولوجي في القطاع الصناعي، وتطوير عمليات الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وأشارت  نجاتي، في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، إلى إطلاق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج  Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مؤكدة أنه فرصة قوية للتوسع في إيجاد مقترحات من شأنها النهوض بالصناعة الوطنية.

وأوضحت أن استهداف طلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية، للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي؛ يمثل أهمية كبيرة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات الدولة.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

ولفتت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، خطوة هامة في تشجيع الابتكار ورعاية الأفكار التي من شأنها إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات وفي جميع القطاعات المختلفة.

ولفتت إلى أن تقديم دعم مالي للطلاب ضمن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي كبير في تشجيع الكثيرين من أجل تقديم كل ما لديهم من مقترحات وأفكار تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي الذي يحتاج لأفكار أكثر تطورا تتماشى مع المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

ودعت عضو مجلس النواب، إلى الترويج لهذا البرنامج بكافة الجامعات المصرية، ليتمكن أكبر عدد ممكن من الاستفادة منه، مطالبة بضرورة رفع وعي الطلاب بهذا النوع من البرامج التي سيكون لها تأثير كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

رغدة نجاتي لجنة التعليم والبحث العلمي البحث العلمي الاقتصاد الوطني عمليات الإنتاج القطاع الصناعي

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