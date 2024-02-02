الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": انضمام القاهرة للبريكس يضفي مرونة على الاقتصاد خلال الأزمات العالمية

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب من الحكومة بعض الإجراءات اللازمة والضرورية للخروج منها، موضحا أن تلك الإجراءات يجب أن تتضمن حلولا لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب المستثمرين.

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يخفف الضغط على التعامل بالعملة الصعبة

وأضاف المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى تصريحات له اليوم، أن انضمام مصر للتجمع الاقتصادي بريكس خطوة مهمة ودفعة قوية للاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة الاستفادة من ضوابط واليات التعامل بين دول التجمع،خاصة التعامل بالعملة المحلية فيما بينهم، مما يخفف الضغط على التعامل بالعملة الصعبة.

يعطي مرونة اكثر للاقتصاد الوطنى

وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مزايا الدخول فى تجمع البريكس مع مجموعة من الدول صاحبة الاقتصاديات القوية، يغطي مرونة اكثر للاقتصاد الوطني فى مواجهة اي صراعات أو أحداث عالمية طارئة كتلك التي نشهدها منذ عامين، والتي أثرت على كل اقتصاديات العالم وفى القلب منها الاقتصاد المصري.

ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وشدد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، فضلا عن القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة مما يسهم فى جذب مزيدا من الاستثمارات، مؤكدا أهمية توطين الصناعات المحلية لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلي.

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