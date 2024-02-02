الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"صناعة النواب": استئناف جلسات الحوار الوطني يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

أعلن النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبه ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذي أعلن فيه تلبيته لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تنظيم حوار وطني اقتصادي من أجل مناقشة القضايا الاقتصادية بشكل أكثر عمقًا.

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انطلاق المرحلة الثانية

وأشاد النائب شحاته أبو زيد، في بيانٍ له، باستئناف جلسات الحوار الوطني جلسات عبر انطلاق المرحلة الثانية، مؤكدًا أن هذه النسخة ستنطلق من خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية استجابة لدعوة الرئيس السيسي.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في نسخته الثانية استجابة للرئيس السيسي؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة بتناول عميق وشامل للتوصل لحلول واقعية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية يعكس رغبة القيادة السياسية في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين.

وأوضح النائب شحاته أبو زيد، أن إجراء حوار وطني يناقش كل الملفات الاقتصادية يُعد فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تواجهنا، لافتًا إلى أن استئناف جلسات الحوار الوطني يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي

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