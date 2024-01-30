برلماني: توجيه الرئيس السيسي باستئناف الحوار الوطني بقضايا الاقتصادي يؤكد أهمية الحوار

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس النواب، ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، موضحا أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق يسهم فى الخروج بتوصيات تساعدنا على الخروج من عنق الزجاجة.



وأضاف" البدري" فى تصريحات صحفية، أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي تسببت فى بطء عجلة الانتاج وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، منوها اصبحنا بخاجة لحوار اقتصادي بحت يضم خبراء اقتصاديين وعلماء فى هذا المجال يضعون خارطة طريق اقتصادية لحل الأزمة.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاجراء حوار وطني اقتصادي واستئناف جلسات الخوار الفعلية بمحاوره الثلاثة، تعكس مدى حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للحوار الوطني، وما يخرج عنه من توصيات.



وأشار إلي أن استكمال جلسات الحوار الوطني، فى الفترة الراهنة، سيمون أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة.