الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعيين النائب أحمد عاشور أمينًا للتنظيم بحزب الشعب الجمهورى فى الجيزة

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

أصدر المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، قرارا تنظيميا بتعيين النائب أحمد عاشور أمين مساعد للشئون التنظيم أمين التنظيم بمحافظة الجيزة.

حيث تم اختيار "عاشور" ليكون أمينا للتنظيم بأمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة الجيزة.

ويشغل عاشور منصب المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

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قدم المهندس حازم عمر رئيس الحزب والنائب أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب والسيد أحمد الألفي أمين التنظيم بالحزب وكافة نواب، وأعضاء الحزب النائب أحمد عاشور بالمنصب الجديد الأمين المساعد لشئون التنظيم أمين التنظيم بمحافظة الجيزة.

من جانبه وجه النائب أحمد عاشور الشكر للمهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبوهشيمة، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، والسيد أحمد الألفي علي ثقتهم وتكليفه بهذا المنصب بالحزب.

المهندس حازم عمر الشعب الجمهوري النائب أحمد عاشو محافظة الجيزة القضية السكانية

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