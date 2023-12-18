الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تهنئ حازم عمر وفريد زهران على أدائهما في الانتخابات الرئاسية

حازم عمر وفريد زهران
حازم عمر وفريد زهران

تقدمت كتلة الحوار بخالص التقدير والاعتزاز بالأداء المتميز للسادة المترشحين لمقعد الرئاسة المصرية المهندس حازم عمر، وفريد زهران ولاحزابهما علي الاداء الراقي والمشرف والذي اخرج مشهدا حقيقيا جادا ويرفعنا لدرجات في اتجاه البناء الديمقراطي الذي نسعى اليه جميعا.

وأضافت كتلة الحوار: «خاض المرشحين هذا السباق في ظروف صعبة للغاية ولكنهما قد بذلا جهدا كبيرا لتجاوز هذه الصعاب وقد حققوا نتائج جيدة يمكن البناء عليها كثيرا في المستقبل ..  كل التوفيق لحزب الشعب الجمهوري والحزب المصري الديمقراطي في المستقبل».

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