الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ«مستقبل وطن»: استئناف جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة نحو بناء الجمهورية الجديدة

مستقبل وطن
مستقبل وطن

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن استئناف جلسات الحوارالوطني يرسخ لمرحلة مهمة من توحيد الجهود، وتبادل الآراء حول كل القضايا المطروحة والتحديات المحيطة بالوطن.

وأضاف السعيد، في بيان، أن الحوار مفردة مهمة في عمر الدولة المصرية التي تخطو خطوات جادة وحقيقية نحو النهوض، وترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتها الجديدة رغم ما يحيط بها من تحديات وما تواجهه المنطقة من أزمات.
وأشار السعيد، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار حققت نجاحات واسعة، وخلقت حالة إيجابية وجددت الروح الوطنية، وأكدت أن مصر ملك للجميع، وأن الشعار العظيم الذي رسّخه الرئيس السيسي بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية هو نهج وعقيدة قيادتنا الرشيدة.

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وتابع: "نضع على المرحلة الثانية الكثير من الآمال والطموحات في إجراء القائمين عليه والمشاركين فيه حوارًا متعمقًا وموسعًا قادرًا على طرح حلول مبتكرة للتحديات الراهنة وخاصة الاقتصادية".
وناشد القيادي بمستقبل وطن، كل القوى والكيانات السياسية والحزبية وخبراء الاقتصاد والأكاديميين وأساتذة الجامعات بضرورة المشاركة وتقديم أوراق عمل واقعية نابعة عن أرض الواقع تمتلك حلولًا ومعالجة جذرية لكل القضايا والأزمات".
 

عبدالله السعيد حزب مستقبل وطن الحوار الوطنى القضايا المطروحة الجهود الدولة المصرية

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