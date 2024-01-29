"مستقبل وطن" بالسويس ينظم صالونا ثقافيا لإعداد كوادر وقيادات شبابية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس صالون ثقافي لاعداد كوادر وقيادات شبابية، في إطار اهتمام الحزب بالشباب والعمل على تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا الصف الثاني فى تولى المناصب القيادية.

وشهد الصالون إقبالا كثيفًا من جميع المهتمين بالشأن العام في السويس، حيث لم يقتصر الحضور على أعضاء الحزب فقط.

وترأس الجلسة أمين الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس عضو مجلس الشيوخ النائب خشانة، النائب حافظ شوشة والنائب الدكتور سيد عبده والنائب جمال عبيد، وأحمد فضل وعدد من القامات السياسية والشبابية والمرأة وذوى الهمم العالية.

الشباب أمل مصر والنهضة الحقيقية فى التنمية المستدامة

وبدأت الجلسة بكلمة المستشار أحمد فضل أمين التنظيم، أكد خلالها على حرص الحزب بالسويس بقيادة النائب احمد خشانة على زيادة الدور المحوري للشباب، باعتبارهم أمل مصر والنهضة الحقيقية فى التنمية المستدامة، مضيفا أن الشباب لهم نصيب كبير فى كافة الفعاليات بالحزب.

وأعرب النائب احمد خشانة خلال كلمته عن سعادته البالغة بحضور هذه الكوكبة المتميزة من القامات السياسية والشبابية نحو هدف واحد هو كيفية الوصول إلى الرؤى المستقبلية لكافة الآراء التى تخدم الشباب وعمل اعداد متميز يساهم في إعداد كوادر شبابية تتولى القيادة بشكل مختلف يساهم في الحفاظ على ما تحقق ولكن برؤى شبابية.

واضاف "خشانة" أن مصر تمر بمرحلة فارقة تتطلب من الجميع الوقوف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية التى تتحمل مسؤولية كبيرة للغاية تفوق التحمل ولكن تسير بخطوات ثابتة وبرؤى حكيمة وطالب الجميع بضرورة طرح كافة الموضوعات والمشاكل لوضع ورقة عمل تكون على أجندة نواب السويس بالحزب للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقيادات التنفيذية بمحافظة السويس والتى لها تعاون بناء مع السادة النواب بالحزب.

إعداد الشباب بشكل جيد هو هدف كبير للحزب بالسويس

وأكد النائب الدكتور سيد عبده أن إعداد الشباب بشكل جيد هو هدف كبير للحزب بالسويس وأن ذلك هو اهم الأولويات التي يسير فيها الحزب بخطوات ثابتة نحو التميز والابداع وتم إعداد العديد من الشباب لسوق العمل مطالبا الجميع بعدم الانصياع خلف أى اشاعات تهدف النيل من مصر لأن مصر دولة كبيرة وقيمة وقامة.

وقال النائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ أن هناك بعض الموضوعات التي تؤرق المواطنين لكن هناك أيضا دولة وقيادة سياسية تقوم بدور كبير للعمل على إنهاء هذه المعاناة وأن هناك أزمات دولية، مضيفا أن مصر تعرضت للعديد من التحديات والصعوبات ولكن كانت صامدة ثابتة بشكل نال احترام الجميع .

وتم فتح باب الحوار مع الحضور الذين اثاروا عددا من النقاط من بينها ضرورة عمل أكاديميات تدريبية متخصصة والمطالبة بعمل شركة مساهمة شبابية، وعمل لجنة ريادة الأعمال، وضرورة متابعة منظومة التأمين الصحي الشامل وضرورة تكثيف حملات طرق الأبواب ومشكلة تأخر كروت الخدمات المتكاملة

والتصدى لجشع التجار والمطالبة بإعادة تشغيل ميناء السويس.

وقامت أمانة العمل الجماهيري بتقديم دروع تذكارية للسادة النواب بالحزب على جهدهم المتميز خلال الفترة الماضية.